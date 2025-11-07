Más de 13 mil productos vencidos pillados en tiendas de Coclé

¡Ataja eso! 😳 De enero a octubre, la Acodeco en Coclé se tiró varias inspecciones por toda la provincia y lo que encontraron deja a más de uno con la boca abierta: más de 13 mil productos vencidos en los estantes de tiendas, minisúper y otros locales.

Según los informes, se toparon con 13,636 artículos caducados, 4,739 sin fecha de vencimiento, 2,114 sin precio a la vista, 1,962 con doble precio, 1,070 deteriorados, 191 con fecha borrosa y hasta 72 sin fecha de expiración. O sea, un verdadero relajo en algunos comercios que no respetan al consumidor.

Y eso no es todo. Acodeco también citó a 20 agentes económicos por no poner bien los descuentos que por ley tienen los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, y a otros 7 por no aplicarlos.



También agarraron a 14 comerciantes que no tenían a la vista los descuentos para personas con discapacidad, como manda la Ley 134 de 2013.

Para rematar, encontraron 17 tanques de gas de 25 libras usados indebidamente en algunos locales.

La gente de Acodeco Coclé dejó claro que seguirán pendientes y que los consumidores deben estar ojo al Cristo 👀. Si ves algo raro, puedes denunciar por Sindi, disponible las 24 horas del día por WhatsApp o Telegram al 6330-3333.