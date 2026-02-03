Más de 20 casas afectadas por mal tiempo en Colón

Unas 25 viviendas han resultado afectadas por el mal tiempo en la provincia de Colón, con voladuras de techo e ingreso de agua de mar; así lo informó en un informe el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Omar Smith, director de esta entidad, destacó que luego de una evaluación en la comunidad de Miguel de la Borda, se han evaluado 10 viviendas, de un total de 25 casas afectadas en otras partes de la provincia.

Destacó que en las viviendas evaluadas por el mal tiempo se evidenció que requieren de mantenimiento en el área estructural del techo.

Dijo que el mal tiempo también afectó a dos embarcaciones que quedaron encalladas, una de ellas a orillas de la playa en la ciudad y la otra en el sector de María Chiquita en la Costa Arriba de Colón.

Se detalló que en esta última nave había diez ocupantes, los cuales ya fueron evacuados y evaluados.

Agregó que en Colón se presentan vientos entre los 35 y los 40 kilómetros de manera constante.

Informó que este fenómeno climático viene acompañado de un frente frío, lo que se traduce para Panamá en vientos con lluvias, lo que genera inundaciones derivados de este sistema.

Smith destacó que mantienen un estado de vigilancia hasta el día 4 de febrero, por lo que se recomendó estar atentos a la información oficial dirigida a las comunidades.