Nacional - 03/2/26 - 03:28 PM

Más de 20 casas afectadas por mal tiempo en Colón

Destacó que en las viviendas evaluadas por el mal tiempo se evidenció que requieren de mantenimiento en el área estructural del techo.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Unas 25 viviendas han resultado afectadas por el mal tiempo en la provincia de Colón, con voladuras de techo e ingreso de agua de mar; así lo informó en un informe el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Omar Smith, director de esta entidad, destacó que luego de una evaluación en la comunidad de Miguel de la Borda, se han evaluado 10 viviendas, de un total de 25 casas afectadas en otras partes de la provincia.

Destacó que en las viviendas evaluadas por el mal tiempo se evidenció que requieren de mantenimiento en el área estructural del techo.

Dijo que el mal tiempo también afectó a dos embarcaciones que quedaron encalladas, una de ellas a orillas de la playa en la ciudad y la otra en el sector de María Chiquita en la Costa Arriba de Colón.

Se detalló que en esta última nave había diez ocupantes, los cuales ya fueron evacuados y evaluados.

Agregó que en Colón se presentan vientos entre los 35 y los 40 kilómetros de manera constante.    

Te puede interesar

Moody's: anulación de concesión portuaria no impacta perfil crediticio

Moody's: anulación de concesión portuaria no impacta perfil crediticio

 Febrero 03, 2026
Panamá se gana el mundo verde: será sede del Congreso de áreas protegidas

Panamá se gana el mundo verde: será sede del Congreso de áreas protegidas

Febrero 03, 2026
Panamá arranca proceso para entrar a USA sin visa

Panamá arranca proceso para entrar a USA sin visa

Febrero 03, 2026
Más de 20 casas afectadas por mal tiempo en Colón

Más de 20 casas afectadas por mal tiempo en Colón

 Febrero 03, 2026
Inauguran en Don Bosco primer Juzgado Comunitario

Inauguran en Don Bosco primer Juzgado Comunitario

 Febrero 03, 2026

Informó que este fenómeno climático viene acompañado de un frente frío, lo que se traduce para Panamá en vientos con lluvias, lo que genera inundaciones derivados de este sistema.

Smith destacó que mantienen un estado de vigilancia hasta el día 4 de febrero, por lo que se recomendó estar atentos a la información oficial dirigida a las comunidades.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas