Panamá se gana el mundo verde: será sede del Congreso de áreas protegidas

Panamá vuelve a ponerse en el mapa mundial, esta vez por su riqueza natural. El país fue elegido como sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, el evento más importante del planeta en temas de conservación, que solo se realiza una vez cada diez años y reunirá a hasta 10 mil delegados de más de 170 países.

La cita, organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), se celebrará por primera vez en Panamá, un reconocimiento directo a su biodiversidad, su posición como puente natural entre continentes y los avances logrados en la protección de ecosistemas terrestres y marinos.

El encuentro tendrá como epicentro el Panama Convention Center, donde llegarán ministros, científicos, ambientalistas, comunidades indígenas, organizaciones sociales y empresas de todo el mundo. Ahí se discutirán soluciones reales para frenar la pérdida de biodiversidad, enfrentar el cambio climático y fortalecer el manejo de parques nacionales y áreas protegidas.

La designación de Panamá como país anfitrión fue anunciada en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado en octubre de 2025 en Abu Dhabi. Con esto, el país se proyecta como líder regional y global en temas ambientales, impulsa el ecoturismo, atrae cooperación internacional y abre oportunidades económicas ligadas al turismo sostenible.

El congreso se realizará en un momento clave, a solo tres años del horizonte 2030 del Marco Mundial de la Diversidad Biológica Kunming-Montreal y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo que coloca a Panamá en la mesa donde se definirán las decisiones ambientales de las próximas décadas.

Durante el evento, el país mostrará sus experiencias en manejo de áreas protegidas, conservación con participación comunitaria, turismo de naturaleza y alianzas regionales.

También habrá visitas de campo a parques nacionales antes, durante y después del congreso, llevando a los delegados directamente al corazón verde panameño.

Un Comité Directivo, integrado por el país anfitrión, el Secretariado de la UICN y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, se encargará de marcar el rumbo del programa. Para Úrsula Parrilla, directora regional de la UICN, el congreso será “un espacio decisivo para defender el valor social, económico y ambiental de las áreas protegidas en un mundo cada vez más golpeado”.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó que la conservación es una base estratégica del país. “Nuestra herencia natural sostiene el Canal, la economía y la energía del país. Ahora Panamá la compartirá con el mundo”, subrayó, reafirmando el papel del país como punto de encuentro global para temas vitales.

Actualmente, Panamá cuenta con 122 áreas protegidas legalmente establecidas, que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Estos espacios están siendo reforzados con nuevos guardaparques para garantizar su protección y conservación, justo cuando el mundo pondrá los ojos sobre el país.