Agropaneleros solicitan normas que protejan la actividad

Diversas asociaciones agropaneleras del país están solicitando a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional la aplicación de normas de protección a esta actividad de la cual dependen miles de familias en el país.

A finales de enero de este año, esta comisión aprobó en primer debate el proyecto de Ley número 484 que adiciona y modifica algunos artículos de la Ley 69 de 2021 que regula la actividad panelera o de la raspadura y dicta otras disposiciones.

Durante una reunión de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Borís Atencio, presidente de la Asociación Agropanelera de Boquerón, provincia de Chiriquí, dijo haber solicitado formar parte de las discusiones sobre las reformas a esta ley.

Las agrupaciones de paneleros de Chiriquí aglutinan entre el 95 y el 98% de la producción de panela del país.

Atencio agregó que de la industria de la panela dependen miles de familias, además de ser una fuente de trabajo desde la siembra, corte de la caña, procesamiento y venta.

Las modificaciones introducidas con la Ley 69 de 2021 buscan modernizar la actividad panelera, promoviendo la adopción de buenas prácticas productivas, eficiencia energética y uso de tecnologías limpias.

Fortalecer la competitividad comercial, estableciendo incentivos financieros, programas de capacitación, asistencia técnica y facilitando el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Además de incluir el registro digital de productores y trapiches. Este último deberá cumplir con normas de higiene, inocuidad, eficiencia energética y control de residuos conforme a lo dictado por el Ministerio de Salud.