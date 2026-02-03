Nacional - 03/2/26 - 04:26 PM

Naturgy reporta afectaciones debido al temporal del pasado domingo

Las zonas con mayor incidencia se concentran principalmente en Panamá Oeste, Provincias Centrales, Azuero y Chiriquí.

 

Por: Redacción / Web

Informamos que, debido al temporal registrado desde el pasado domingo 1 de febrero, el cual ha provocado la caída de árboles y ramas sobre las líneas eléctricas, se han presentado múltiples afectaciones a lo largo de nuestra zona de concesión.

De acuerdo con información divulgada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, estas condiciones climáticas están asociadas al reciente paso de un sistema frontal frío sobre el mar Caribe, cuyos efectos han impactado distintas regiones de Panamá, generando ráfagas de viento y oleaje.

Ante esta situación, hemos activado un operativo especial y desplegado en campo:

- 153 brigadas

- Con más de 500 técnicos

Nuestro personal se mantiene trabajando de manera continua para atender las incidencias registradas y restablecer el servicio de forma segura y progresiva.

Agradecemos la comprensión de nuestros clientes ante estas condiciones externas y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, priorizando siempre la seguridad de las personas y de nuestro personal técnico.

