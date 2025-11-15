Más de 300 personas buscan empleo en la mina Cobre Panamá en Donoso

Más de trescientas personas acudieron desde muy temprano este sábado 15 de noviembre al gimnasio de la comunidad de Miguel de la Borda, ubicada en el distrito de Donoso, en la Costa Abajo de Colón, para participar en un proceso de selección de personal para las labores de mantenimiento en la mina Cobre Panamá.

Entre los asistentes se encontraba Fernando González, de 26 años, quien, con la esperanza de conseguir una oportunidad laboral, llegó desde el día anterior a la localidad costera para ser entrevistado. "Esto demuestra que Colón quiere un trabajo", dijo

En medio de la situación económica actual, es necesario contar con una plaza laboral", comentó González. Por su parte, Benito Ortiz, de 31 años y residente de Donoso, expresó su deseo de obtener empleo para poder atender a su familia. "Llegué temprano desde río arriba para postularme a un puesto, incluso si es de servicios generales. Necesito un empleo", afirmó Ortiz.

Los asistentes están interesados en formar parte del equipo de mantenimiento y gestión segura de Cobre Panamá, uno de los proyectos mineros más importantes de la región.

Joydeth Moreno, líder del Proyecto de Manpower Group, explicó que actualmente están reclutando personal para las áreas técnica y operativa. "Más de doscientas personas han acudido hasta el momento.

Dependiendo de la posición, se llamará a los postulantes para la entrega de documentos, verificación de referencias y una entrevista más formal", detalló Moreno.

Moreno aclaró que el proceso se maneja bajo una política de reclutamiento y contratación, y que en estos momentos están buscando mecánicos, electricistas, ayudantes y otros profesionales del área.

Este sábado, numerosos colonenses se trasladaron desde diversas partes de la provincia de Colón hacia Miguel de la Borda, con la esperanza de obtener una oportunidad laboral que les permita mejorar su situación económica y la de sus familias.

La iniciativa ha generado grandes expectativas en la comunidad, que ve en la oferta de empleo una oportunidad de crecimiento profesional y personal en un contexto económico desafiante.