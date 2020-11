Más de 3,500 afectados por Eta

El número de afectados por el paso del huracán Eta subió a 3,551 personas. Los fallecidos se mantienen en 17, los desaparecidos o no localizados son 35 y aislados 168 residentes de poblados de la comarca Ngöbe-Buglé.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama detalló que los daños en cultivos ascienden a 10 millones 350,944 dólares.

En Coclé, han sido afectadas 150 hectáreas de arroz mecanizado y semillas de plantación de cebollas, dejando pérdidas por unos $268 mil.

En Herrera, hay 4.3 hectáreas de arroz mecanizado afectadas con un impacto económico de B/.73 mil y en la provincia de Veraguas 20 hectáreas de arroz, lo que representa un impacto de B/.39 mil.

La mayor afectación se registra en Chiriquí. Los daños incluyen 378 hectáreas de arroz mecanizado, 402 hectáreas de plátano, 127 hectáreas de cebolla, 175 hectáreas de otras legumbres, 19 cabezas de bovinos y 175 hectáreas de pasto mejorado, que tienen valor de $8,219,444.00.

En la Comarca Ngäbe Bugle hay afectaciones en 150 hectáreas de café, 50 hectáreas de papa y cebolla, 21 hectáreas de frijol vigna y guandú, 175 hectáreas de otras legumbres, 1 hectárea de arroz a chuzo, 375 bovinos y 25 hectáreas de pasto mejorado. Esto representa un impacto económico de $1,781,500.00.

En la provincia de Bocas del Toro, hay varados hasta el momento 29 camiones con plátano, 2 camiones con banano, 2 camiones con corozo de palma y 2 mil litros diarios de leche grado C.

El ministro resaltó que los semilleros en Tierras Altas están en buenas condiciones, lo que garantiza la continuidad de cosecha.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge dijo que la cantidad de puntos críticos en el país se elevó a 73, distribuidos en 24 distritos y 46 corregimientos.

En la Comarca se han habilitado un 38% de las vías afectadas; y en la provincia de Chiriquí se ha logrado despejar un 29% de las vías, entre ellas la carretera Bambito-Cerro Punta, y Volcán-Río Sereno.

¿Otra tormenta?

Paralelamente, la provincia de Chiriquí, se prepara ante una posible onda tropical, para los próximos días.

El Sistema Nacional de Protección Civil giró un aviso de vigilancia por el desplazamiento de la onda tropical #46 y prevé fuertes lluvias y tormentas.

El aviso ha llevado a las autoridades dea pedir a la población redoblar las medidas para salvaguardar su vida, ya que aún están las secuelas del paso del huracán.

Rafael Quintero, alcalde del distrito de Barú, señaló que se han desplazado a todas las comunidades y áreas afectadas, pidiéndole a la población redoblar las medidas de seguridad ante el mal tiempo.

"El clima no quiere cambiar hay que estar pendiente según nos informa Sinaproc, no se descarta un oleaje de este huracán que nos afectó, sabemos que hay lugares que deben ser declarados zonas no habitables y ya trabajamos en eso" expresó el alcalde Quintero.

Unas 82 toneladas de ayuda humanitaria llegaron a la base del Servicio Nacional Aeronaval en el aeropuerto Enrique Malek y de allí fue trasladada en contenedores hacia el centro de acopio ubicado en el colegio Instituto David, para continuar con la logística de distribución los distritos afectados

El gobernador de la Provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, expresó que se trabaja fuertemente en la rehabilitación de caminos.

"Se lleva un 90% de avance en el trayecto de Paso Canoas a Río Sereno, en Renacimiento, pero aún hay puntos críticos que son vías de acceso de producción. En el área de Gualaca a Bocas del Toro se sigue el proceso, no se ha parado de hacer el trabajo y se utilizan una vía alterna por Chiriquicito, mientras que en el Camino a Alto Los Guerra, en Cerro Punta se habilitó el acceso para que pasen autos pequeños, estamos trabajando fuertemente, para llegar a cada una de esas comunidades" expresó Muñoz.