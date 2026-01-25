Nacional - 25/1/26 - 03:05 PM

MOP: Tramo de Guarumal estaría listo en marzo

La idea es que todo el tránsito vuelva a la vía, sin restricciones en dos meses.

 

Por: Redacción / Crítica -

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que el tramo del Guarumal, Colón, en la Transístmica empieza a verse más cerca de la normalidad y podría abrirse totalmente en marzo.

Andrade habló en Cara a Cara y explicó que los trabajos van según lo planeado. La idea es que todo el tránsito vuelva a la vía, sin restricciones.

Esto es un alivio para los choferes y transportistas que usan esta carretera todos los días para ir de Panamá a Colón. Con la apertura, los viajes serán más rápidos y la movilidad en la zona mejorará bastante.

El MOP asegura que la rehabilitación no solo busca abrir la vía, también quiere que sea más segura y duradera. Mientras tanto, los trabajos siguen en marcha, con maquinaria y personal en cada tramo.

