MOP: Tramo de Guarumal estaría listo en marzo

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que el tramo del Guarumal, Colón, en la Transístmica empieza a verse más cerca de la normalidad y podría abrirse totalmente en marzo.

Andrade habló en Cara a Cara y explicó que los trabajos van según lo planeado. La idea es que todo el tránsito vuelva a la vía, sin restricciones.

Esto es un alivio para los choferes y transportistas que usan esta carretera todos los días para ir de Panamá a Colón. Con la apertura, los viajes serán más rápidos y la movilidad en la zona mejorará bastante.

El MOP asegura que la rehabilitación no solo busca abrir la vía, también quiere que sea más segura y duradera. Mientras tanto, los trabajos siguen en marcha, con maquinaria y personal en cada tramo.