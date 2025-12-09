Más de 400 madres celebran su día en el parque de Santa Ana

El populoso corregimiento de Santa Ana vivió una tarde de festejo cuando más de 400 mujeres de todas las edades se reunieron en el histórico parque del barrio para recibir un agasajo en honor al Día de las Madres, una de las fechas más queridas por los panameños.

Desde temprano, madres de todas las edades comenzaron a llenar el parque, muchas de ellas apoyadas en bastones o acompañadas por familiares, pero decididas a no perderse su celebración. La actividad, organizada por la Junta Comunal de Santa Ana, transcurrió en un ambiente festivo y con mucha seguridad.

La representante del corregimiento, Kira Ponce, destacó que este homenaje se realiza cada año con un objetivo de llevar un momento de alegría a las madres del sector, especialmente a aquellas que rara vez pueden salir de sus casas por problemas de salud o movilidad.

Ponce reveló que la Junta Comunal se pasa todo el año buscando patrocinadores para asegurar premios como estufas, refrigeradores, televisores, colchones, microondas y otros artículos esenciales que faciliten la vida de las madres que resulten afortunadas ese día.

Además, este año se redobló el esfuerzo para que todas las madres que asistieron recibieran un presente. “Ninguna se fue con las manos vacías”, aseguró la representante.

El ambiente subió aún más de nivel cuando el artista local Vicente Williams interpretó los clásicos de los combos nacionales, provocando que decenas de madres, algunas con bastón en mano, se levantaran a bailar, olvidando por un rato sus dolencias y dejando que la música hiciera su magia.

Pero el momento explosivo llegó con la sorpresa de la tarde: la presentación del cantante puertorriqueño Wichi Camacho, quien puso al público a corear sus éxitos salseros reconocidos internacionalmente.

La Junta Comunal ya prometió que el próximo año la tradición seguirá viva, con el objetivo de seguir homenajeando a las madres que mantienen el corazón de Santa Ana latiendo fuerte.