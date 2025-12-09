Nacional - 09/12/25 - 04:14 PM

PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

El partido señaló que observa “con inquietud” que la justicia panameña “no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad”.

 

Por: Redacción Web

Panamá- El Partido Revolucionario Democrático (PRD) manifestó este miércoles una “preocupación” por el desarrollo de diversos procesos judiciales en Panamá, especialmente cuando involucran a miembros de organizaciones políticas, y reiteró su exigencia de que se respeten las garantías constitucionales sin excepción.

En un comunicado, el partido señaló que observa “con inquietud” que la justicia panameña “no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad”. Puntualizan que, mientras “casos de extrema gravedad reciben un tratamiento distinto”, otros procesos, “especialmente cuando involucran a figuras políticas, enfrentan medidas más severas y una exposición pública que erosiona la objetividad”.

“Ninguna investigación debe convertirse en un juicio mediático ni en una condena anticipada”, declaró el PRD. El colectivo respaldó la labor de las autoridades, pero subrayó que la justicia debe actuar “con equilibrio, proporcionalidad e imparcialidad”.

El pronunciamiento rechaza explícitamente lo que describe como “medidas excesivas o allanamientos que expongan públicamente a una persona y generen un espectáculo mediático”, especialmente cuando existen mecanismos regulares para citar a un investigado. “La ley debe ser igual para todos”, insistió la organización.

 

 

