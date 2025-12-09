Nacional - 09/12/25 - 04:34 PM

Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

El mandatario habló desde Oslo, capital noruega, a menos de 24 horas de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

 

Por: Redacción / EFE -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, soltó una frase que retumbó fuerte desde las calles hasta los pasillos diplomáticos: "Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo se libera de un dictador tirano".

El mandatario habló desde Oslo, capital noruega, a menos de 24 horas de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

Mulino dejó claro que la lucha venezolana ya está escrita en la historia: "con resistencia, tenacidad y pelea se logra libertad". Agregó que la entrega del Nobel representa "un simbolismo enorme, como si los astros se alinearan para que Venezuela rompa cadenas".

El panameño espera que el eco de este reconocimiento no se quede solo en ceremonias, sino que despierte fuerza en casa: "No hay vuelta atrás. La única ruta es libertad y democracia para Venezuela".

Mientras tanto, la presencia de Machado en la ceremonia es aún incierta. Su hermana, Clara Machado Parisca, afirmó vía Blu Radio que está intentando llegar, aunque se desconoce su ubicación debido a la crisis aérea en Caracas y la falta de vuelos internacionales.

Panamá ha mantenido firme su respaldo a Machado y a Edmundo González Urrutia, quien permanece exiliado. Incluso custodió el 85.18% de las actas electorales que la oposición asegura prueban que González ganó las presidenciales de 2024.

El mundo mira a Oslo. Venezuela respira expectativa. Panamá marca presencia.
La historia se sigue escribiendo.

