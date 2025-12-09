Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

En un mensaje difundido en sus cuentas oficiales de redes sociales, el expresidente de la República Ricardo Martinelli realizó señalamientos contra directivos de La Prensa y el funcionamiento de ciertos medios y plataformas digitales en Panamá.

En su publicación, Martinelli afirmó que existe una relación familiar entre la presidencia y la gerencia general del diario, planteando interrogantes sobre independencia interna.

Textualmente escribió que, según él, "el gerente general y la presidenta del Diario La Prensa son hermanos".

El exmandatario también señaló a la activista y empresaria Annette Planells, indicando en su mensaje que "es dueña de un portal extorsionador y lavador de dinero, Foco y otros afines".

Aseguró que, a su juicio, dichas plataformas "en ocasiones recibiendo información de algunas entidades del gobierno, empiezan replicando un ataque o una noticia, que después la toma otra filial, luego influencers, después televisoras y programas de opinión, para finalmente buscar repiques fuera del país".

Martinelli describió ese proceso como un mecanismo que, según su versión, "destruye la reputación de cualquiera en un día". Añadió que a su criterio "esto ha sido coordinado con un ala macabra del mismo gobierno, que patrocina dinero de los impuestos".

El expresidente también relacionó su mensaje con el antecedente de Panama Papers, señalando que a su juicio ese episodio tuvo consecuencias directas para la imagen del país.

En sus palabras, "ellos se auto destruyeron a sí mismos y a todo un país con los Panama Papers", y advirtió que "ahora lo será con lo revelado por los Karisma Leaks".

En otro fragmento del texto publicado, Martinelli escribió:

“Creen que el odio de unos pocos resentidos sociales, acomplejados y aspirantes a ricos, como también ricos que no pagan impuestos o tienen monopolios, justifica destruir a todo un país”.



Agregó que “por envidia y resentimiento social, la creación exclusiva del diario La Prensa le hizo un daño enorme a Panamá con los Panama Papers", señalando que "afectaron la industria de sociedades anónimas, la banca y la reputación de firmas de abogados”.

El exmandatario también mencionó al dirigente Eduardo Quirós Berguido, recordando lo que llamó su papel en la proyección internacional de aquel caso.



"Todos se han olvidado de su promotor, Berguido, quien fue presidente y promotor de oficio del daño reputacional al país", escribió.

Martinelli cerró su publicación con un llamado a vigilancia y consecuencias legales.



"Debemos estar vigilantes para que les caiga todo el peso de la ley y para que nunca más vuelva a repetirse la unión de algunos poderes del Estado que permitieron esto", señaló.

Hasta el momento, los señalados no han respondido públicamente al contenido del mensaje. No se ha conocido reacción oficial de La Prensa, ni de Planells, ni de las plataformas mencionadas.