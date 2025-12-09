Nacional - 09/12/25 - 06:28 PM

Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

Edmundo González, reconocido como presidente electo por la oposición venezolana, saludó a Mulino y le expresó agradecimiento.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sumó hoy apoyos y reconocimientos de figuras políticas de la región durante su visita a Oslo, Noruega, a un día de la ceremonia donde María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025.

En el primer acercamiento, el expresidente colombiano Iván Duque conversó con Mulino sobre la situación política del continente. El tema central fue uno solo: defensa de la democracia en América, en medio de tensiones que aún viven varios países.

Más tarde, Edmundo González, reconocido como presidente electo por la oposición venezolana, saludó a Mulino y le expresó agradecimiento. González llegó acompañado de su familia, lo que hizo del encuentro un momento más cercano y directo. Su mensaje fue puntual: Panamá ha sido pieza importante en el respaldo internacional a Venezuela.

A esta lista se sumó la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien también se acercó al mandatario panameño. 

Salazar le manifestó admiración por la política exterior del Gobierno y su defensa del orden democrático. 

Llegó junto a Clara Machado, hermana de María Corina, quien subrayó que el apoyo de Panamá ha sido clave en la lucha por la libertad venezolana.

Te puede interesar

Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

 Diciembre 09, 2025
Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

Martinelli cuestiona estructura mediática y recuerda impacto de Panama Papers

 Diciembre 09, 2025
Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

Mulino: Venezuela marcará el día que un pueblo se liberó de un tirano

 Diciembre 09, 2025
PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

PRD advierte sobre “juicios mediáticos” en procesos contra políticos

 Diciembre 09, 2025
Panamá se une con pesos pesados de Europa pa’ parar el veneno de narcos

Panamá se une con pesos pesados de Europa pa’ parar el veneno de narcos

 Diciembre 09, 2025

La agenda de este martes refleja que en Oslo Panamá está en el centro de la conversación política regional.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú