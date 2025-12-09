Mulino recibe respaldo político en Oslo por su postura democrática

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sumó hoy apoyos y reconocimientos de figuras políticas de la región durante su visita a Oslo, Noruega, a un día de la ceremonia donde María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz 2025.

En el primer acercamiento, el expresidente colombiano Iván Duque conversó con Mulino sobre la situación política del continente. El tema central fue uno solo: defensa de la democracia en América, en medio de tensiones que aún viven varios países.

Más tarde, Edmundo González, reconocido como presidente electo por la oposición venezolana, saludó a Mulino y le expresó agradecimiento. González llegó acompañado de su familia, lo que hizo del encuentro un momento más cercano y directo. Su mensaje fue puntual: Panamá ha sido pieza importante en el respaldo internacional a Venezuela.

A esta lista se sumó la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien también se acercó al mandatario panameño.

Salazar le manifestó admiración por la política exterior del Gobierno y su defensa del orden democrático.

Llegó junto a Clara Machado, hermana de María Corina, quien subrayó que el apoyo de Panamá ha sido clave en la lucha por la libertad venezolana.

La agenda de este martes refleja que en Oslo Panamá está en el centro de la conversación política regional.