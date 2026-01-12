Más de 450 jóvenes se apuntan al CEAGRO para formarse como técnicos del agro

Más de 450 preinscritos de colegios agropecuarios y bachilleratos en ciencias ya están esperando una llamada.

Son jóvenes de todo el país que quieren entrar al Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO-AIP), un proyecto que este lunes dio su primer paso en firme con la instalación de su Junta Directiva en el Palacio de Las Garzas.

La sesión fue encabezada por el presidente José Raúl Mulino. Fue la primera reunión formal del CEAGRO, luego de más de siete meses de trámites, papeles y ajustes legales para poner a andar una iniciativa pensada para formar técnicos que hoy el agro panameño no tiene en cantidad suficiente.

Ahí se confirmó que el centro tendrá su sede en la Ciudad del Saber y que arrancará con un primer grupo de 100 jóvenes becados, escogidos de entre los más de 450 preinscritos.

La formación no será solo de aula. El plan apunta a que la mayor parte del aprendizaje se haga con las manos, en el campo y en empresas del sector privado: 60% práctica y 40% teoría.

Durante la reunión, la Junta Directiva designó a la doctora Inés Sittón Candanedo como directora encargada del CEAGRO-AIP.

También se aprobaron los estatutos, la apertura de la cuenta bancaria institucional y los permisos administrativos necesarios para comenzar a contratar personal y organizar la estructura interna del centro.

Sobre el contenido académico, se explicó que el CEAGRO formará técnicos en áreas como agricultura, producción pecuaria, agroindustria, mecanización agrícola y gestión de empresas, sin dejar de lado el uso de tecnología aplicada al agro, como drones y sistemas de sensorización.

También está sobre la mesa llevar el modelo a provincias como Chiriquí y Darién.

El CEAGRO-AIP ofrecerá programas técnicos de dos años, con la mira puesta en que los egresados puedan incorporarse de inmediato al sector productivo o continuar estudios superiores.

La instalación de su Junta Directiva marca el inicio operativo de un proyecto que busca conectar a los jóvenes con el agro desde la formación y el trabajo real.