Nacional - 24/11/25 - 10:29 AM

Más de 50 mil docentes se capacitarán para transformar la educación en 2026

Cada región educativa se asignará un número determinado de facilitadores, tomando en cuenta que las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste concentrarán la mayor cantidad de educadores.

 

Por: Redacción / Web -


El Ministerio de Educación proyecta capacitar a más de 50 mil educadores a nivel nacional durante la jornada de formación "Verano 2026”.

En el marco de la culminación de la capacitación "Formador de Formadores”, de uno primer grupo de 1,150 facilitadores serán los encargados de instruir a sus compañeros docentes.

Desde el pasado mes de junio, los facilitadores se han preparado en áreas como el rediseño curricular, con el objetivo de actualizar los contenidos educativos desde preescolar hasta duodécimo grado. Esta actualización busca fortalecer las competencias de los estudiantes en todas las áreas y prepararlos para enfrentar los retos del presente y del futuro.

El director nacional de Perfeccionamiento Profesional, Ludolfo Herrera, destacó que se están brindando los conocimientos necesarios a los facilitadores antes del inicio de la capacitación “Verano 2026”. Además, explicó que en cada región educativa se asignará un número determinado de facilitadores, tomando en cuenta que las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá Oeste concentrarán la mayor cantidad de educadores.

