Nacional - 04/12/25 - 10:04 AM

Más de $52 millones perdidos en auxilios; hoy entregarán 2,860 auditorías

Este mismo jueves —dijo— se enviarán más de 2,860 auditorías a la Procuraduría, con la esperanza de que arranquen las investigaciones y se pueda recuperar ese dineral.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Contraloría General de la República informó que, tras un proceso de revisión exhaustiva, se identificó un perjuicio económico superior a $52 millones relacionado con los auxilios económicos otorgados por el IFARHU.

 Debido a estas irregularidades, la institución entregará hoy 2,860 auditorías a la Procuraduría General de la Nación para que se inicien los procesos correspondientes.

El anuncio fue realizado por el contralor Anel Flores, quien señaló que el equipo técnico analizó más de 4,000 expedientes, lo que permitió determinar inconsistencias en la administración de los fondos estatales.

El funcionario expresó que espera que el Ministerio Público realice las diligencias necesarias para recuperar el dinero que pertenece al Estado panameño.

“Confiamos en que se identificarán responsabilidades y que quienes hayan hecho mal uso de estos recursos enfrenten las consecuencias legales”, declaró Flores

El contralor también adelantó que, la próxima semana, serán entregadas 18 auditorías adicionales relacionadas con el manejo de fondos de descentralización en diferentes juntas comunales. 

Además, se iniciarán auditorías derivadas de la solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas respecto al uso de $6.9 millones, con el objetivo de garantizar transparencia y control en la ejecución del presupuesto estatal.

 

 Diciembre 04, 2025
 Diciembre 04, 2025
 Diciembre 04, 2025
 Diciembre 04, 2025
 Diciembre 04, 2025

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

