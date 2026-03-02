Más de 876 mil estudiantes vuelven a aulas y graduandos celebran caravanas

El país volvió a llenarse de mochilas, uniformes y entusiasmo con el regreso a clases 2026. Según el Ministerio de Educación (Meduca), 876,605 estudiantes retomaron las aulas.

La Ministra de Educación, Lucy Molinar, recorrió la escuela José Agustín Arango en Betania y destacó la renovación de los centros educativos.

“Queremos que cada escuela tenga espacios seguros, bien diseñados y funcionales para los niños. La cooperación de la comunidad es clave para que los proyectos avancen y los estudiantes no pierdan oportunidades”, dijo.

La funcionaria también mencionó que 3,000 escuelas recibirán alimentación escolar este año y resaltó el esfuerzo en áreas comarcales para garantizar clases incluso donde hay dificultades de acceso o infraestructura.

Molinar añadió que el enfoque del Ministerio sigue siendo entregar herramientas reales a los estudiantes para que puedan competir en un mundo cambiante.

“Todo nuestro esfuerzo es hacer de cada niño que pase por nuestras aulas una mejor persona”, afirmó, mientras recorría los salones renovados y espacios pensados para garantizar seguridad y comodidad para docentes y alumnos.

Graduandos celebran su último primer día con caravanas y música

Mientras los demás estudiantes iniciaban sus clases, los graduandos del último año hicieron sentir su presencia con caravanas, bocinas, banderas y vehículos decorados.

En centros como el Instituto Fermín Naudeau, los jóvenes ingresaron al plantel en desfile, marcando el inicio de su etapa final en la secundaria.

Estas celebraciones, que antes se realizaban al final del duodécimo grado, ahora se trasladan al primer día del último año escolar, como un símbolo de cierre de ciclo y alegría por lo que viene.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informó que unos 35 colegios recibieron permisos especiales para realizar estas caravanas, que provocaron congestión en algunas calles, pero se desarrollaron sin incidentes y con mucho entusiasmo de los alumnos.