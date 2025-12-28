Más de 90 estudiantes se benefician con el Centro Educativo Cerro Guásimo
El proyecto, registra una inversión de $ 1,452,031.54, se ejecutó la construcción de nuevas áreas.
Las nuevas y modernas instalaciones del Centro Educativo Cerro Guásimo, ubicado en la comarca Ngäbe Buglé, beneficiarán a unos 96 estudiantes.
Se trata de una obra largamente esperada que garantiza espacios dignos, seguros y adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El proyecto, registra una inversión de $ 1,452,031.54, se ejecutó la construcción de nuevas áreas.
Entre ellas figuran dos aulas teóricas, aulas de apoyo, preescolar con área de juegos cercada.
LEA TAMBIÉN: Panamá disminuye casos, hospitalizaciones y defunciones por dengue
También cuenta con un módulo de dormitorios con dos habitaciones, cocina comedor tipo II, servicios sanitarios, letrina, plaza cívica, asta de la bandera y monumento.
Además, se ejecutaron importantes obras de saneamiento, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, garantizando condiciones adecuadas de salubridad para estudiantes y docentes.
Asimismo, se instalaron tanques de reserva de agua, sistemas de alarma contra incendios, señalización, sistema fotovoltaico y un cuarto eléctrico de 6 KVA. De manera complementaria, se realizaron trabajos de remodelación en dos aulas existentes y la demolición de estructuras obsoletas, consolidando un entorno educativo moderno, seguro y funcional.