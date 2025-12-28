Nacional - 28/12/25 - 08:55 AM

Más de 90 estudiantes se benefician con el Centro Educativo Cerro Guásimo

El proyecto, registra una inversión de $ 1,452,031.54, se ejecutó la construcción de nuevas áreas.

 

Por: Redacción/ Crítica -

Las nuevas y modernas instalaciones del Centro Educativo Cerro Guásimo, ubicado en la comarca Ngäbe Buglé, beneficiarán a unos 96 estudiantes.

Se trata de una obra largamente esperada que garantiza espacios dignos, seguros y adecuados para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entre ellas figuran dos aulas teóricas, aulas de apoyo, preescolar con área de juegos cercada.

También cuenta con un módulo de dormitorios con dos habitaciones, cocina comedor tipo II, servicios sanitarios, letrina, plaza cívica, asta de la bandera y monumento. 
Además, se ejecutaron importantes obras de saneamiento, sistemas de agua potable y tratamiento de aguas residuales, garantizando condiciones adecuadas de salubridad para estudiantes y docentes.
Asimismo, se instalaron tanques de reserva de agua, sistemas de alarma contra incendios, señalización, sistema fotovoltaico y un cuarto eléctrico de 6 KVA. De manera complementaria, se realizaron trabajos de remodelación en dos aulas existentes y la demolición de estructuras obsoletas, consolidando un entorno educativo moderno, seguro y funcional.

