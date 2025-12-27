Panamá disminuye casos, hospitalizaciones y defunciones por dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informa que hasta la semana epidemiológica n.º 50 (del 7 de diciembre de 2025 al 13 de diciembre), se registró un total de 15,657 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De esa cifra, 13,880 casos son sin signos de alarma, mientras que 1670 con signos de alarma y 107 dengue graves.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 4,779 casos, seguida por la Región de San Miguelito (2,727) y Panamá Oeste con 1,646.

En cuanto al número de casos, hasta la semana epidemiológica 50 de 2024 se reportaban cerca de 32 mil casos, lo que refleja una reducción significativa, según reveló el Minsa.

En cuanto a las hospitalizaciones, la entidad contabiliza 1,549 pacientes que han requerido tratamiento intrahospitalario, hasta la fecha.

En comparación con el año anterior, se observa una disminución en las hospitalizaciones, ya que para esta misma fecha en 2024 se reportaban un total de 2,592 pacientes.

Un total de 26 defunciones se han reportado; ellas corresponden a las regiones de Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), Panamá Metro (3), San Miguelito (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2), Los Santos, Herrera, N. Buglé, P. Oeste y Colón, con una cada una.

De acuerdo con el informe, la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 50 del 2025 es de 342 casos por 100 mil habitantes.

Para el 2024, el Minsa reportó un total de 53 defunciones durante la misma semana epidemiológica.

El Minsa insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.