Más del 90% de menores en Panamá ya cuentan con cédula juvenil

Un total de 1,324,005 niños y jóvenes menores de edad residen en Panamá, y el 91% de ellos ya posee su cédula juvenil, conforme a lo establecido por la Ley 68 de 2015. Así lo reveló un informe del Tribunal Electoral (TE) con datos actualizados hasta marzo de este año.

Gilberto Estrada De Icaza, director nacional de Cedulación, indicó que el 98% de los menores entre 7 y 17 años tienen su documento de identidad personal vigente. La cédula juvenil tiene una duración de cinco años y debe renovarse de forma gratuita en las sedes del TE una vez vencida.

Este documento es esencial para que los menores puedan realizar trámites como permisos de conducir, salidas del país, operaciones bancarias y otros procesos legales que requieren identificación.

Además, es un requisito obligatorio para inscribirse y asistir a cualquier centro educativo, ya sea oficial o particular.

La Ley 68 también establece que los padres están legalmente obligados a tramitar la cédula juvenil para sus hijos. A partir de los 12 años, los menores deben portar obligatoriamente este documento como identificación oficial.

