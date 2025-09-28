Médicos denuncian condiciones precarias en el Nicolás Solano

Médicos y profesionales del hospital Nicolás A. Solano, en la provincia de Panamá Oeste, aseguran estar trabajando en condiciones “sumamente precarias”, situación que —según advierten— pone en riesgo la vida de los pacientes y del propio personal sanitario.

La denuncia fue dada a conocer a través de una carta pública, en la que el cuerpo médico expresó su preocupación por la crítica situación que enfrenta este centro de salud.

Los galenos afirmaron que su misión ha sido siempre brindar una atención digna, humana y de calidad, pero que esta tarea se ha vuelto cada vez más difícil ante un presupuesto cada vez más limitado.

Según señalan, los recortes presupuestarios han provocado escasez de medicamentos e insumos básicos, lo que compromete directamente la atención a los pacientes.

A esto se suman graves deficiencias en la infraestructura hospitalaria, como falta de espacio para la atención y procedimientos, áreas deterioradas y ausencia de mantenimiento.

También denunciaron la carencia de equipos médicos esenciales para diagnósticos y tratamientos, así como la insuficiencia de personal especializado, lo que agrava aún más el panorama.

“Estas limitaciones no solo dificultan nuestro trabajo, sino que vulneran el derecho fundamental a la salud”, recalcaron en el comunicado.

Pese a las adversidades, el personal médico continúa realizando esfuerzos extraordinarios para ofrecer la mejor atención posible, aunque reconocen que la realidad supera sus capacidades.

En la carta, el cuerpo médico aclaró que su intención no es generar alarma, sino sensibilizar y hacer un llamado urgente a las autoridades para que prioricen la inversión en salud y garanticen un sistema hospitalario digno y seguro.

“La salud no puede esperar. Nuestro deber como médicos es alzar la voz cuando la vida de los pacientes está en riesgo, y hoy lo hacemos con la esperanza de despertar conciencia y acción”, concluye el documento.

Finalmente, los médicos señalaron que han sido injustamente responsabilizados por daños o mala atención, cuando en realidad la población debe conocer la difícil situación que persiste desde hace varios años en el hospital.