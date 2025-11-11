Médicos graduandos podrían iniciar su internado en Abril de 2026

A partir de abril de 2026, los médicos graduandos podrían comenzar a desempeñarse en los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y en los hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS), como parte de la fase de internado necesaria para obtener su idoneidad médica. Este avance fue el resultado de la segunda reunión celebrada este martes entre representantes de los médicos graduandos, funcionarios del Minsa, la CSS y diputados.

El Dr. Paulino Vigil De Gracia, Director de Docencia e Investigación de la CSS, explicó que, como parte del proceso, se deben llevar a cabo algunos trámites previos. Estos incluyen la gestión presupuestaria, la capacidad docente para la formación médicos y la distribución de los 203 graduandos que deberán realizar su internado en los centros hospitalarios.

Además, se debe garantizar que este proceso no afecte al grupo de médicos que ingresará el próximo año, quienes también tienen derecho a realizar su fase de internado una vez cumplan con los requisitos establecidos.

Por su parte, Arvin Batista, representante de los médicos graduandos, expresó su satisfacción con los avances de la reunión y confía en que, finalmente, se resolverá el problema. Las reuniones continuarán durante los próximos meses para asegurar la implementación de este plan.