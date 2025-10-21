Meduca anuncia modificaciones en las rutas para desfiles patrios en la ciudad
El director general de Educación, Edwin Gordon, recordó que los desfiles están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que establece normas sobre vestimenta, conducta y participación de las delegaciones.
El Ministerio de Educación (Meduca) informó que, tras 14 años, se retomará la ruta 2 en la Vía España para los desfiles patrios en la ciudad capital, manteniéndose la ruta 1 en San Felipe.
La ruta 1, que se desarrollará en el Casco Antiguo, iniciará en la calle 3ª, frente al Parque Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26, en la Avenida Balboa. Por su parte, la ruta 2 comenzará en la intersección de la Iglesia del Carmen y concluirá en la Caja de Ahorros.
El desfile del 3 de noviembre, fecha en que Panamá conmemora 122 años de separación de Colombia, iniciará a las 9:00 a.m. con la participación de más de 40 delegaciones en la ruta 1 y 45 en la ruta 2.
Mientras tanto, el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, las actividades comenzarán a las 8:00 a.m., con 35 delegaciones en la ruta 1 y 45 en la ruta 2.
Ambas rutas estarán delimitadas con vallas para garantizar la seguridad de los participantes y del público. Además, se activará un centro de operaciones de emergencia con apoyo de la Policía Nacional, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Sinaproc, Senan, Senafront y el SPI.
El director general de Educación, Edwin Gordon, recordó que los desfiles están regulados por el Decreto 708 del 23 de agosto de 2010, que establece normas sobre vestimenta, conducta y participación de las delegaciones.
Entre las regulaciones destacan:
-Vestimenta adecuada (faldas no más de 4 dedos sobre la rodilla, sin escotes pronunciados ni telas translúcidas).
-Prohibición de menores de 15 años en bandas independientes (salvo con autorización parental).
-Las bandas independientes no podrán superar los 250 integrantes.
-El uso de sables deberá ser seguro y sin maniobras peligrosas.
Las autoridades reiteraron su compromiso con unas celebraciones patrióticas seguras, ordenadas y respetuosas de los símbolos nacionales.