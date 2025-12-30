Meduca detecta documentos alterados en postulaciones de maestros

El Ministerio de Educación (MEDUCA), recibió entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre más de 19,000 postulaciones de maestros y profesores para 3,200 vacantes.

Sin embargo, varios documentos presentaban irregularidades: certificados de salud física, mental y antecedentes penales alterados.

Jaime Castillo, asesor del despacho superior del MEDUCA, explicó que estas anomalías han obligado a duplicar la revisión y reforzar el equipo de análisis.

Los que presenten documentos falsos pueden quedar fuera del proceso y enfrentar acciones legales. “

Es un proceso serio, los papeles tienen valor probatorio y no deberían darse estas situaciones”, dijo Castillo.

El ministerio anunció que seguirá evaluando y reforzando el control para que solo los postulantes que cumplan los requisitos puedan acceder a las vacantes y empezar el año escolar 2026 sin problemas.