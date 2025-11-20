Meduca entregará seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé

El Ministerio de Educación (Meduca) tiene previsto entregar la próxima semana seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Estas obras educativas, que habían estado abandonadas, han sido reactivadas y están ubicadas en las comunidades de Llano Iglesia, Alto Bonito, Alto Calabacito, Cerro Patená, Cerro Madera y Cerro Balsa.

El Meduca ha venido trabajando en la rehabilitación y mejora de infraestructura educativa en diversas áreas del país, y la comarca Ngäbe-Buglé no ha sido la excepción.

A través de una serie de proyectos de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, se busca garantizar una educación de calidad para los estudiantes de estas zonas rurales y de difícil acceso.

El proceso de reactivación de las obras comenzó hace algunos meses y está alineado con los planes del Meduca para fortalecer la infraestructura educativa a nivel nacional. De hecho, a principios de 2025, el ministerio ya había otorgado órdenes de proceder para diversas obras en centros educativos, tanto en la comarca Ngäbe-Buglé como en otras regiones del país, con una significativa inversión en recursos y materiales.