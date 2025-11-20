Nacional - 20/11/25 - 11:13 AM

Meduca entregará seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé

Estas obras educativas, que habían estado abandonadas, han sido reactivadas y están ubicadas en las comunidades de Llano Iglesia, Alto Bonito, Alto Calabacito, Cerro Patená, Cerro Madera y Cerro Balsa.

 

Por: Redacción / Web -

 

 El Ministerio de Educación (Meduca) tiene previsto entregar la próxima semana seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé

Estas obras educativas, que habían estado abandonadas, han sido reactivadas y están ubicadas en las comunidades de Llano Iglesia, Alto Bonito, Alto Calabacito, Cerro Patená, Cerro Madera y Cerro Balsa. 

El Meduca ha venido trabajando en la rehabilitación y mejora de infraestructura educativa en diversas áreas del país, y la comarca Ngäbe-Buglé no ha sido la excepción.

 A través de una serie de proyectos de infraestructura, mantenimiento y equipamiento, se busca garantizar una educación de calidad para los estudiantes de estas zonas rurales y de difícil acceso

El proceso de reactivación de las obras comenzó hace algunos meses y está alineado con los planes del Meduca para fortalecer la infraestructura educativa a nivel nacional. De hecho, a principios de 2025, el ministerio ya había otorgado órdenes de proceder para diversas obras en centros educativos, tanto en la comarca Ngäbe-Buglé como en otras regiones del país, con una significativa inversión en recursos y materiales.

Te puede interesar

Meduca entregará seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé

Meduca entregará seis nuevas escuelas en la Comarca Ngäbe-Buglé

 Noviembre 20, 2025
Mulino busca crear ley antimafia para enfrentar crimen organizado en Panamá

Mulino busca crear ley antimafia para enfrentar crimen organizado en Panamá

 Noviembre 20, 2025
¡Hasta cuándo! Pacora sin agua este jueves por turbiedad en la toma

¡Hasta cuándo! Pacora sin agua este jueves por turbiedad en la toma

 Noviembre 20, 2025
Meduca de Colón suspende clases en escuelas afectadas por inundaciones

Meduca de Colón suspende clases en escuelas afectadas por inundaciones

 Noviembre 20, 2025
Colón bajo el agua: Inundaciones, árboles caídos y otros daños por lluvias

Colón bajo el agua: Inundaciones, árboles caídos y otros daños por lluvias

 Noviembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales
Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato
Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos

Llegó muerto al centro de salud; le metieron 9 balazos
¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno

¡Liza cabreada! Dice que se metieron a su terreno y exige solución al gobierno
Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil

Cae influencer y cuatro más por fraude financiero de más de $786 mil