Meduca y estamentos de seguridad afinan detalles para los desfiles patrios

De cara a las celebraciones cívicas del 3 y 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca), en coordinación con estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales, realizó su segunda reunión de organización.

De acuerdo con el Meduca, el encuentro tuvo como objetivo analizar detalles logísticos para garantizar el orden, seguridad y fluidez en estas festividades cívicas.

Además, incluyó además una conferencia sobre el uso correcto y conocimiento de los símbolos patrios, dictada por el historiador e investigador Vladimir Berrío-Lemm, en su rol como director y coordinador nacional de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación (CONASINA).

Por otro lado, Cristóbal Batista, miembro de la Comisión, informó que los detalles logísticos se darán a conocer en octubre, donde se informará sobre temas como las rutas oficiales, el orden de participación de las delegaciones, horarios de inicio, vías de acceso y cierres vehiculares. Así como la ventanilla única que habilitará la Alcaldía de Panamá para la gestión de permisos de puestos de venta de alimentos.