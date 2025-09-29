Nacional - 29/9/25 - 08:22 PM

Mega Bingos para ayudar al Oncológico

El evento ofreció premios como carros, motos, dinero en efectivo y otros.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Figali Convention Center se llenó de entusiasmo con el mega bingo organizado por el despacho de la Primera Dama, un evento que busca recaudar fondos para el Instituto Oncológico Nacional.

La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la actividad: “Hoy llegó el mega bingo que todos esperábamos. Tenemos premios increíbles y todo lo recaudado se destinará al Oncológico. El hospital necesita un calibrador de dosis, así que decidimos hacer un bingo grande para reunir los recursos necesarios y apoyar a cientos de pacientes”, expresó.

El evento ofreció premios como carros, motos, dinero en efectivo y otros. 

Sobre el evento, la primera dama dijo que "este es un momento para compartir en familia y divertirse mientras ayudamos a una causa muy importante”, agregó la Primera Dama.

Te puede interesar

Mega Bingos para ayudar al Oncológico

Mega Bingos para ayudar al Oncológico

Septiembre 29, 2025
Comisión de Presupuesto envía recomendaciones al Ejecutivo

Comisión de Presupuesto envía recomendaciones al Ejecutivo

Septiembre 29, 2025
Funcionarios y custodios ligados a red de estafa a presos

Funcionarios y custodios ligados a red de estafa a presos

Septiembre 29, 2025
Transportistas no podrán manejar en chancletas ni camiseta

Transportistas no podrán manejar en chancletas ni camiseta

Septiembre 29, 2025
APEDE: aplazar Cuarta Línea pone en riesgo la energía del país

APEDE: aplazar Cuarta Línea pone en riesgo la energía del país

 Septiembre 29, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando