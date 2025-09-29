Mega Bingos para ayudar al Oncológico

El Figali Convention Center se llenó de entusiasmo con el mega bingo organizado por el despacho de la Primera Dama, un evento que busca recaudar fondos para el Instituto Oncológico Nacional.

La Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la actividad: “Hoy llegó el mega bingo que todos esperábamos. Tenemos premios increíbles y todo lo recaudado se destinará al Oncológico. El hospital necesita un calibrador de dosis, así que decidimos hacer un bingo grande para reunir los recursos necesarios y apoyar a cientos de pacientes”, expresó.

El evento ofreció premios como carros, motos, dinero en efectivo y otros.

Sobre el evento, la primera dama dijo que "este es un momento para compartir en familia y divertirse mientras ayudamos a una causa muy importante”, agregó la Primera Dama.