Merca Panamá impide ingreso de cebolla importada; hubo cierres y protesta

Importadores realizaron un cierre de vías frente a Merca Panamá esta mañana, todo luego que la administración les impidió el ingreso este miércoles, de más de 30 contenedores de cebolla, amparándose en la normativa que prohíbe el manejo y procesamiento de este rubro dentro del recinto cuando existe producción nacional suficiente.

La situación generó protestas por parte de arrendatarios e importadores. Por su parte, el administrador de Merca Panamá, José Pablo Ramos, explicó que la decisión responde estrictamente al cumplimiento de la ley.

“No podemos ir en contra de la normativa. En este momento no hay desabastecimiento de cebolla y debemos proteger al productor nacional”, afirmó.

Los afectados recalcaron que, los contenedores, registrados bajo el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, transportan un producto perecedero que corre el riesgo de perderse si no se le da manejo oportuno. Cada contenedor tendría un valor aproximado de entre $20,000 y $30,000, lo que representa pérdidas que podrían superar los $900,000 en mercancía,

Ramos indicó que, si bien la importación de cebolla ha sido autorizada, la ley prohíbe su procesamiento dentro de Merca Panamá, precisamente para evitar afectaciones al productor nacional. Indicó que los importadores pueden trasladar el producto a otros puntos habilitados fuera del recinto para su manejo y comercialización.

Los importadores cerraron temporalmente el acceso a Merca Panamá, exigiendo una revisión de la Ley 35 y soluciones que eviten la pérdida de productos y afectaciones económicas, mientras la administración reiteró que mantendrá el cumplimiento estricto del marco legal vigente.