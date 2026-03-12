Mides ejecutó $281.7 millones y anuncia nuevos programas sociales

La gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante 2025 pasó por la lupa de la Asamblea Nacional. La ministra Beatriz Carles presentó la memoria institucional ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, donde detalló cómo se movieron los recursos y los programas dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

Según el informe, el presupuesto de la entidad subió de $266.9 millones a $294.9 millones, logrando una ejecución final de $281.7 millones. Gran parte de esos fondos se destinaron a programas de asistencia social que llegan a miles de familias en todo el país.

La titular explicó que la gestión del Mides se ha sostenido sobre cuatro pilares estratégicos: el bienestar y la dignidad de la población, la inclusión social, la protección de la niñez y las familias, y el fortalecimiento institucional para mejorar los servicios públicos.

Uno de los avances mencionados fue la elaboración de la primera Política Pública de Desarrollo Social del país, construida con especialistas y consultas en distintas regiones. También se reportaron pasos hacia el Sistema Nacional de Cuidados, dirigido a personas dependientes, especialmente adultos mayores, con más de 60 técnicos capacitados y alianzas con Inadeh para formar cuidadores.

En el tema de niñez, el ministerio mantiene 95 CAIPI en funcionamiento, donde se atienden 2,456 niños, además de la reapertura del CAIPI Rayito de Luz en Ngäbe Buglé. También se desarrollan programas como Contigo Creciendo, en fase piloto en La Chorrera y la comarca Emberá Wounaan, junto a iniciativas de Crianza Responsable y Amorosa y atención a la primera infancia.

Durante la presentación se anunciaron nuevos proyectos sociales que arrancarán en los próximos años. Entre ellos está Cuidarte, que proyecta beneficiar a 2,100 niños desde 2026, además de Mochila Juego y Aprendo, Juego y Aprendo Comunitario y el fortalecimiento de ludotecas comunitarias.

En el área de juventud, el Cefodea brindó atención a 44 adolescentes, de los cuales 21 lograron graduarse. Para los adultos mayores, el Mides reportó atención a 89 residentes en hogares de cuidado, junto a proyectos para ampliar infraestructura en estos centros.

Uno de los mayores desembolsos se dio a través de los programas de transferencias condicionadas. El informe indica que se pagaron $274.2 millones, beneficiando a 186,812 personas en todo el país.

También se informó sobre la implementación de la Tarjeta Clave Social, con 7,736 beneficiarios en comarcas y Veraguas, mientras que 15,279 tarjetas fueron renovadas. A la par, 6,142 personas ingresaron al programa Ángel Guardián, otras 120 a los 65, además de nuevos beneficiarios en Red de Oportunidades y Bono Alimenticio.

El ministerio además avanzó en la actualización del Registro Nacional de Beneficiarios, alcanzando un 87% de actualización mediante el Formulario Único de Protección Social (FUPS).

En materia de apoyo emocional, la Línea 147 ha recibido más de 19,000 llamadas desde su relanzamiento en 2024 y ahora también atiende consultas a través de WhatsApp.

El informe también incluyó apoyo a 86 proyectos sociales financiados por Onass, con impacto para 25,000 personas, así como iniciativas educativas donde 629 estudiantes fueron beneficiados con el programa Padrino Empresario y 949 voluntarios recibieron capacitación.

Finalmente, el COAI reportó atención directa a más de 23,000 personas en distintas provincias, como parte de los servicios de asistencia social que brinda la institución en el país.