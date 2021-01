Metro de Panamá, S.A. prohibió el uso de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación en base a la Resolución Nº 1387 de 14 dediciembre de 2020, emitida por el Ministerio de Salud (Minsa).

La Resolución se fundamenta en lo constatado por la Dirección General de Salud Pública, donde este tipo de mascarillas o respiradores con válvulas de exhalación,según estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro parael Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, no recomiendan el uso de estas; puesto que poseen válvulas que filtra el aire inhalado por el usuario, protegiendo al que la usa; pero no filtra el aire que exhala, permitiendo la expulsión de partículas respiratorias que pudieran estar contaminadas en caso de que lapersona esté enferma y no lo sepa, exponiendo a las personas que se encuentrenen su entorno.

También se logró evitar el ingreso de hojas de "feeling" y "chips" de celulares. https://t.co/dIRfKHq2gS — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 7, 2021

Publicidad

El documento, hace énfasis en que solo se permitirá el uso de las mascarillas con válvulas a las personas que realicen ejercicios al aire libre y sin aglomeraciones.

La empresa exhorta a todos sus usuarios a extremar las medidas de higiene y bioseguridad durante sus traslados y cumplir con el reglamento del viajero y evitarsanciones.

Pide además, redoblar esfuerzos debido al incremento de los casos a nivel nacional.