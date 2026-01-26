Nacional - 26/1/26 - 12:00 AM

Mi Ambiente fija una única fuente hídrica para carnavales en el Oeste

Por: Eric Montenegro/ provicias.pa@epasa.com -

El Ministerio de Ambiente (MIAmbiente) estableció una única fuente hídrica en la provincia de Panamá Oeste para el abastecimiento de los carros cisterna que se utilizarán en los culecos durante los cuatro días de carnaval en los distritos de Capira, La Chorrera y Arraiján.

La decisión se tomó luego de que el personal de la sección de Seguridad Hídrica de este ministerio determinó que las aguas de varios ríos y quebradas de estos distritos no calificaban para uso recreativo. Según una nota remitida por este ministerio a los municipios de estos tres distritos, el río Sajalices, en el distrito de Chame, es el único punto para proveer agua a los camiones cisternas durante los días de carnaval.

En estas inspecciones, los funcionarios de MiAmbiente y del Ministerio de Salud (MINSA) evaluaron las condiciones físicas, ambientales y sanitarias, el caudal disponible y la compatibilidad con usos prioritarios de agua.

MiAmbiente también informó que la fecha límite para obtener los permisos de uso de agua será el seis de febrero y el costo por carro cisterna será de $60.00.

Te puede interesar

EE. UU. pone al Canal de Panamá en su radar de seguridad nacional

EE. UU. pone al Canal de Panamá en su radar de seguridad nacional

 Enero 25, 2026
Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Enero 25, 2026
Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

 Enero 25, 2026
IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

Enero 25, 2026
Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

 Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo