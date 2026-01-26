Mi Ambiente fija una única fuente hídrica para carnavales en el Oeste

El Ministerio de Ambiente (MIAmbiente) estableció una única fuente hídrica en la provincia de Panamá Oeste para el abastecimiento de los carros cisterna que se utilizarán en los culecos durante los cuatro días de carnaval en los distritos de Capira, La Chorrera y Arraiján.

La decisión se tomó luego de que el personal de la sección de Seguridad Hídrica de este ministerio determinó que las aguas de varios ríos y quebradas de estos distritos no calificaban para uso recreativo. Según una nota remitida por este ministerio a los municipios de estos tres distritos, el río Sajalices, en el distrito de Chame, es el único punto para proveer agua a los camiones cisternas durante los días de carnaval.

En estas inspecciones, los funcionarios de MiAmbiente y del Ministerio de Salud (MINSA) evaluaron las condiciones físicas, ambientales y sanitarias, el caudal disponible y la compatibilidad con usos prioritarios de agua.

MiAmbiente también informó que la fecha límite para obtener los permisos de uso de agua será el seis de febrero y el costo por carro cisterna será de $60.00.