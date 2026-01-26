Nacional - 26/1/26 - 12:00 AM

MiAmbiente autoriza una sola fuente de agua para culecos en Panamá Oeste

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) autorizó únicamente el río Sajalices, en Chame, como fuente hídrica para abastecer carros cisterna durante los Carnavales 2026 en Panamá Oeste, tras descartar otros ríos por no ser aptos para uso recreativo.

 

Por: Eric Montenegro/ provicias.pa@epasa.com -

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) estableció una única fuente hídrica en la provincia de Panamá Oeste para el abastecimiento de los carros cisterna que se utilizarán durante los culecos de los Carnavales 2026 en los distritos de Capira, La Chorrera y Arraiján.

La decisión fue adoptada luego de que personal de la sección de Seguridad Hídrica de MiAmbiente determinara que las aguas de varios ríos y quebradas de estos distritos no califican para uso recreativo, tras las evaluaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo con una nota oficial remitida por MiAmbiente a los municipios de Capira, La Chorrera y Arraiján, el río Sajalices, ubicado en el distrito de Chame, es el único punto autorizado para el suministro de agua a los camiones cisterna durante los cuatro días de celebración del Carnaval.

Durante las inspecciones, funcionarios de MiAmbiente y del Ministerio de Salud (MINSA) evaluaron las condiciones físicas, ambientales y sanitarias, así como el caudal disponible y la compatibilidad con los usos prioritarios del recurso hídrico.

La entidad ambiental informó además que la fecha límite para obtener los permisos de uso de agua será el 6 de febrero, y que el costo por cada carro cisterna autorizado será de $60.00.

Te puede interesar

EE. UU. pone al Canal de Panamá en su radar de seguridad nacional

EE. UU. pone al Canal de Panamá en su radar de seguridad nacional

 Enero 25, 2026
Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Amenazan, roban en restaurante y escapan en bicicleta

Enero 25, 2026
Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

Abren playita Las Garzas en Casco Antiguo para el disfrute de todos

 Enero 25, 2026
IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

IDAAN corta agua en Penonomé este jueves por mantenimiento en planta

Enero 25, 2026
Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

Más de 4 mil jóvenes participaron en Encuentro Nacional de Renovación Juvenil

 Enero 25, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas

Asesinan a hombre mientras dormía en su casa en Las Mañanitas
Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo

Conductor de taxi embiste a policías tras ser boleteado en Mocambo
Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo

Clavado mortal: Hombre muere al golpearse la cabeza en el río Sábalo