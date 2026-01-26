MiAmbiente autoriza una sola fuente de agua para culecos en Panamá Oeste

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) estableció una única fuente hídrica en la provincia de Panamá Oeste para el abastecimiento de los carros cisterna que se utilizarán durante los culecos de los Carnavales 2026 en los distritos de Capira, La Chorrera y Arraiján.

La decisión fue adoptada luego de que personal de la sección de Seguridad Hídrica de MiAmbiente determinara que las aguas de varios ríos y quebradas de estos distritos no califican para uso recreativo, tras las evaluaciones técnicas correspondientes.

De acuerdo con una nota oficial remitida por MiAmbiente a los municipios de Capira, La Chorrera y Arraiján, el río Sajalices, ubicado en el distrito de Chame, es el único punto autorizado para el suministro de agua a los camiones cisterna durante los cuatro días de celebración del Carnaval.

Durante las inspecciones, funcionarios de MiAmbiente y del Ministerio de Salud (MINSA) evaluaron las condiciones físicas, ambientales y sanitarias, así como el caudal disponible y la compatibilidad con los usos prioritarios del recurso hídrico.

La entidad ambiental informó además que la fecha límite para obtener los permisos de uso de agua será el 6 de febrero, y que el costo por cada carro cisterna autorizado será de $60.00.