MiBus gasta $2 millones al mes para mantener 1,100 buses

El gerente general de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, reveló que la empresa destina alrededor de dos millones de dólares mensuales en repuestos con el fin de mantener operativos más de 1,100 buses en la ciudad capital.

“Gastamos cerca de 2 millones de dólares cada mes en piezas para que los buses sigan rodando y podamos garantizar el servicio”, explicó Sánchez Fábrega durante el programa #CaraACara.

El directivo adelantó que la meta de la compañía es aumentar la flota a 1,300 buses en los próximos meses, con el objetivo de mejorar la frecuencia del transporte público y atender la creciente demanda de pasajeros.

“Antes de la pandemia movíamos cerca de 600 mil personas diarias, ahora queremos superar el millón de usuarios con un servicio más eficiente. La idea es ampliar rutas, llegar a más zonas y facilitar que la gente pueda trasladarse desde sus casas hasta sus destinos con mayor rapidez”, agregó.

Actualmente, MiBus trabaja en nuevas rutas estratégicas, incluyendo conexiones directas hacia centros de salud y puntos claves de la ciudad, lo que busca atraer a más usuarios al transporte público.