MiBus lanza licitación para adquirir 60 buses eléctricos

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó este martes el lanzamiento del proceso de licitación para la adquisición de 60 buses eléctricos, que busca modernizar el servicio de transporte capitalino.

De acuerdo con Carlos Sánchez, gerente de MiBus, el proceso de precalificación, que comenzó este 30 de septiembre, terminará hasta finales de noviembre.

Sánchez mencionó que para diciembre comenzará la fase de invitación (hasta marzo de 2026) para que las empresas interesadas presenten sus precios y costos de operación. Mientras que la adjudicación y la firma del contrato serán en mayo de ese mismo año.

En tanto, explicó que la llegada y puesta en operación tomaría entre 7 y 8 meses, y estima que para los Carnavales de 2027 los nuevos buses ya estén en circulación.

Destacó que los buses se utilizarán en rutas del Causeway, algunas rutas de corredor y Casco Antiguo.

Por otro lado, Manuel Martínez, coordinador de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que el proyecto tiene un costo de $47 millones de dólares.

Martínez mencionó que hay una parte concesional que tiene tres componentes urbanos: una mejora de los corredores que sufren problemas de inundación, la adquisición de una nueva flora junto con cargadores y el componente operacional para poder hacer esa renovación integral gradual de la flota de transporte.

Además de la asistencia técnica para contratar la supervisión de la obra.

El Centro de Operación estaría ubicado en El Chorrillo.

La implementación del proyecto busca transformar el sistema de transporte público de la Ciudad de Panamá, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire y ofreciendo un servicio más moderno, eficiente y silencioso.