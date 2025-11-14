MIDA: Hay suficiente oferta de papa y cebolla para los próximos meses

El Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, aseguró que hay suficiente cantidad de papa y cebolla para abastecer la demanda durante los próximos meses, cuando se incrementa el consumo de estos productos.



Esta confirmación fue dada en el marco de la reunión de la cadena agroalimentaria de papa y cebolla, celebrada en la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), ubicada en Paso Ancho, distrito de Tierras Altas, Chiriquí.

Durante el encuentro, el ministro Linares detalló el inventario disponible de estos rubros para los próximos meses, descartando la necesidad de realizar importaciones.



En este sentido, el presidente de la ACPTA, Lorenzo Jiménez, destacó que, para el mes de diciembre, se espera una buena cosecha y que no será necesario recurrir a la importación de estos productos.

En cuanto al contrabando, el ministro Linares señaló que el MIDA está trabajando de manera coordinada con diferentes entidades para enfrentar este problema que afecta varios sectores, incluidos los de la papa y la cebolla.



"El contrabando es un problema que siempre ha existido, pero estamos tomando medidas para resolverlo", enfatizó Linares, quien destacó la importancia de seguir trabajando en conjunto para proteger la producción nacional.

Finalmente, el ministro Linares resaltó el esfuerzo y el compromiso de los productores locales, quienes, según expresó, están trabajando con miras a que la papa y la cebolla puedan ser exportadas en un futuro cercano.

