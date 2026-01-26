MIDES abre 100 cupos pa’ jóvenes que quieren volver a estudiar

En San Miguelito se abrió una puerta que muchos pelados estaban esperando. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) arrancó la matrícula del CEFODEA y lanzó la campaña “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”, dirigida a jóvenes de 14 a 17 años que dejaron la escuela y quieren retomar el camino.

La ministra del Mides, Beatriz Carles llegó al distrito y se reunió con autoridades locales para empujar el proyecto. La meta es clara: llenar el centro, fortalecer alianzas y darle una segunda oportunidad real a muchachos de San Miguelito y áreas cercanas.

La inscripción está abierta del 20 de enero al 9 de marzo, en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El costo de la matrícula es de 15 dólares. Para información, el centro habilitó el 231-6959 y el WhatsApp 6905-1843.

El trámite es presencial. El joven debe ir acompañado de su padre, madre o acudiente, pasar una entrevista y llevar cédula juvenil, créditos escolares, dos fotos tamaño carné y copia del último boletín.

En el CEFODEA, los estudiantes pueden culminar la premedia a través del programa Jóvenes y Adultos del MEDUCA, siendo el único centro que lo imparte en turno diurno. El año pasado, 21 jóvenes se graduaron con éxito.

El centro estuvo olvidado por más de ocho años. La recuperación no fue fácil. Se retiraron más de 60 carros en desuso, se remodelaron áreas, se renovó la pintura y se modernizó el laboratorio de informática.

Además del estudio, los muchachos reciben capacitaciones en habilidades blandas, valores y acompañamiento psicológico y social. Aquí no caminan solos. Hay psicólogos, trabajadores sociales, docentes y técnicos encima del proceso.

CEFODEA también ofrece carreras técnicas como Mecánica, Construcción, Informática, Soldadura, Ebanistería, Chapistería, Cocina, Modistería y Protocolo. Al final, cada estudiante completa 500 horas de práctica.

Desde su apertura en 1993, el centro ha logrado reintegrar a más de 700 jóvenes que habían desertado del sistema escolar. Historias que no salen en discursos, pero sí en la calle.

Génesis Asprilla, hoy con 21 años, es una de ellas. Pasó por CEFODEA entre los 13 y 15 años, sacó su premedia y un técnico en belleza. Este año se gradúa de Licenciatura en Desarrollo Comunitario en la Universidad de Panamá.

Otro caso es Emidelka Sabugara, de 19 años. Estuvo en CEFODEA en 2024, obtuvo su premedia y un técnico en informática. Hoy estudia Derecho y Ciencia Política y salió con promedio de 4.8, el más alto de su promoción.

El mensaje es directo: el que quiera volver a estudiar, aquí tiene dónde. En Belisario Frías, San Miguelito, hay cupos abiertos y una segunda oportunidad esperando.