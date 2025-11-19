Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que se ha procedido a la exclusión de personas beneficiadas del programa “120 a los 65” por irregularidades detectadas.

Según la entidad, entre los excluidos están personas que tenían permiso para operaciones de taxi. Las otras han sido por razones comunes, como defunciones o de personas que ya reciben pensiones o jubilaciones.

Por otro lado, dijo que el Gobierno está cumpliendo con el cuarto pago del año, alcanzando a más de 186,000 personas a través de los cuatro programas sociales (120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional).