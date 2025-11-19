Nacional - 19/11/25 - 12:00 AM

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, informó que se ha procedido a la exclusión de personas beneficiadas del programa “120 a los 65” por irregularidades detectadas.

Según la entidad, entre los excluidos están personas que tenían permiso para operaciones de taxi. Las otras han sido por razones comunes, como defunciones o de personas que ya reciben pensiones o jubilaciones.

Por otro lado, dijo que el Gobierno está cumpliendo con el cuarto pago del año, alcanzando a más de 186,000 personas a través de los cuatro programas sociales (120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional).

Te puede interesar

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

Mides excluye de ‘120 a los 65’ a personas con permiso de taxi

 Noviembre 19, 2025
Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

 Noviembre 19, 2025
Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

Aprueban contratación para gerenciar extensión de la Línea 1 del Metro

 Noviembre 19, 2025
Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

Llegaron los primeros arbolitos al país desde Canadá y EE.UU.

 Noviembre 19, 2025
Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

 Noviembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Masacre en Los Nogales

Masacre en Los Nogales