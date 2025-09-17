Nacional - 17/9/25 - 07:57 AM

MIDES iniciará segunda fase de pago de programas sociales

Este desembolso se realizará entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, y contempla una inversión de 5 millones de dólares.

 

Por: Redacción / Web -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció que a partir del lunes 22 de septiembre comenzará la segunda fase del tercer pago del año 2025 de los Programas de Transferencias Condicionadas, dirigida a los beneficiarios que residen en áreas de difícil acceso.

Este desembolso se realizará entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, y contempla una inversión de 5 millones de dólares, destinados a comunidades que no cuentan con acceso a cajeros automáticos ni sucursales bancarias.

Programas incluidos en este pago:

Ángel Guardián.

Red de Oportunidades.

Senapan.

120 a los 65.

El MIDES reitera su compromiso de garantizar que los beneficios lleguen a todas las comunidades vulnerables, especialmente a las más apartadas del país.
 

