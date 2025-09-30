Nacional - 30/9/25 - 12:00 AM

Mides reportó 25 mil atenciones a través del COAI

Más de 25,529 atenciones sociales ha brindado el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), entre junio de 2024 a septiembre de 2025, a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI).

Según cifras del COAI, las principales situaciones atendidas y canalizadas fueron por conflictos interpersonales (2,926 casos), procesos familiares y penales (2,729), problemas de salud mental (1,125) y problemas de conducta (1,024).

A nivel nacional, la provincia de Chiriquí lideró la demanda de servicios con 6,357 situaciones atendidas, seguida por la provincia de Panamá (5,042) y Panamá Oeste (4,299).

