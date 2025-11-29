Nacional - 29/11/25 - 06:47 PM

Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

Debido a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo de crecidas de los ríos.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó la suspensión temporal de los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en 18 puntos de pago de la provincia de Darién y de la Comarca Emberá Wounaan, debido a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo de crecidas de los ríos.

De acuerdo con el MIDES, estas circunstancias impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, hacia los puntos de pago ubicados en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en la provincia de Darién.

En la Comarca Emberá Wounaan, se verán afectados los puntos de pago ubicados en los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

La reactivación de esta misión estará sujeta a la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones.

 

