Mides suspende pagos en la Comarca Emberá Wounaan y Darién

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó la suspensión temporal de los pagos de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) en 18 puntos de pago de la provincia de Darién y de la Comarca Emberá Wounaan, debido a las condiciones climáticas adversas, situaciones de inseguridad en las vías de acceso y el riesgo de crecidas de los ríos.

De acuerdo con el MIDES, estas circunstancias impiden el desplazamiento seguro del personal por vía aérea y acuática, hacia los puntos de pago ubicados en los corregimientos de Camogantí, Río Congo, Paya, Púcuro, Tucutí, Jaqué, Puerto Piña, Yape, Boca de Cupé, Sambú, Taimatí y Garachiné, en la provincia de Darién.

En la Comarca Emberá Wounaan, se verán afectados los puntos de pago ubicados en los corregimientos de Manuel Ortega, Cirilo Gaynora, Río Sábalo y Jingurudó.

La reactivación de esta misión estará sujeta a la evaluación y autorización de los estamentos de seguridad, quienes determinarán el momento oportuno para retomar las operaciones.