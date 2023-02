Minera advierte que la están forzando a cerrar operaciones

First Quantum Minerals Ltd. advirtió que puede verse obligada a cerrar Minera Panamá, a mediados de febrero, si no se le permite envíar el concentrado de cobre desde el puerto Punta Rincón, cuya suspensión ordenó la Autoridad Marítima.

La empresa alegó que habría problemas en la capacidad limitada de almacenamiento en el sitio causado por la resolución 007-2023 que le impide el uso de la terminal portuaria.

La minera anunció en un comunicado que ha suspendido las operaciones de carga de concentrado de cobre en el Puerto de Punta Rincón a la espera de la confirmación del proceso de certificación de la calibración de las balanzas por parte de una empresa acreditada como lo ha solicitado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Medidas como estas perjudican las negociaciones de buena fe del nuevo contrato con el Estado y son inoportunas e innecesarias, señala una nota de la minera.

Agrega que la Resolución de la AMP 007-2023 “es parte de una serie de intentos crecientes por parte del Gobierno de presionar a la Empresa para que acepte un contrato de concesión renovado en los términos del Gobierno”.

La minera cree que la medida es en “detrimento de Panamá, los trabajadores de la mina, los proveedores y la economía panameña en general si el Gobierno de Panamá obliga al cierre de la minera"

Hace 13 meses se pactó en principio un acuerdo que obligaría a la minera al pago mínimo anual de $375 millones.

First Quantum dijo el lunes que su filial Minera Panamá, el operador de la mina de cobre Cobre Panamá, suspendió las operaciones de carga de concentrado en el puerto Cobre Panamá.

First Quantum Minerals Ltd registró una caída de casi un 8% en sus acciones.

Analistas de RBC Dominion Securities estiman que cada mes de pérdida de producción reducirá las ganancias antes de impuestos y depreciación de First Quantum en 150 millones de dólares canadienses, excluyendo otros costos de desmovilización.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) suspendió el 2 de febrero las operaciones de carga en el puerto Punta Rincón International Terminal.

En la práctica la medida contra la filial de First Quantum Minerals suspenden las operaciones de carga de minerales en los barcos hasta tanto la minera aporte una certificación de la calibración de pesas y balanzas que impactan las cifras reportadas para la exportación.

La medida incluye la suspensión temporal del código internacional de puerto otorgado a la instalación de Punta Rincón. La AMP alegó además que la calibración en cuestión había sido requerida desde hace varios años.

First Quantum dijo que su subsidiaria inició el proceso de certificación al presentar la prueba requerida a una empresa acreditada el 3 de febrero, pero que no ha recibido respuesta de la Autoridad Marítima de Panamá.

La Corte Suprema de Justicia declaró en diciembre de 2017 la inconstitucionalidad del contrato, pero con anterioridad a la sentencia, el Ministerio de Comercio emitió la Resolución N° 128 de 2016 (la “Resolución de Prórroga”) otorgando la primera prórroga del contrato de concesión hasta el año 2037.

En relación con dos procesos interpuestos por terceros que buscan la nulidad de la Resolución de Prórroga, el Procurador de la Administración emitió dictámenes en 2018y 2019 declarando que la resolución era legal, pero el 11 de enero de 2023, la Procuraduría

de la Administración cambió abruptamente de rumbo y presentó mociones en los dosprocesos solicitando a la Corte Suprema que declare sin efecto legal la Resolución dePrórroga.

