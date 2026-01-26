MINERÍA: ACUSAN AL CIAM DE DIFUNDIR INFORMACIÓN FALSA ENTRE EL PUEBLO NGÄBE

Josué Pedrol, dirigente originario de la comarca Ngäbe-Buglé, lanzó duras críticas contra miembros del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), a quienes acusó de intentar confundir y manipular a las comunidades indígenas en torno al tema minero. A su juicio, se está difundiendo información incorrecta, ya que la mina de Donoso —ecalcó— se encuentra fuera del territorio comarcal.

Pedrol hizo estos señalamientos desde las inmediaciones de las instalaciones conocidas como Virgen del Camino, donde el sábado se desarrollaba una reunión vinculada a la oposición a la actividad minera. Desde allí, cuestionó la legitimidad de dichas convocatorias y aseguró que no representan de manera amplia a la población Ngäbe-Buglé, ni cuentan con la participación de todas las autoridades tradicionales.

“Nosotros hemos sido claros con nuestra gente: lo que ocurre en Donoso está fuera de la comarca y no es parte de nuestra jurisdicción. Sin embargo, estos grupos ambientalistas quieren hacer creer que la minería llegará a nuestro territorio, y eso no es cierto”, afirmó.

El dirigente también reprochó que en estas reuniones no participen caciques, presidentes de congresos ni delegados comarcales, y sostuvo que nunca fue invitado. “Siempre llaman al mismo grupito, el que se deja manipular. Nadie puede decir que me invitaron y no quise ir. Yo también quiero escuchar y aprender, pero con respeto”, señaló.

Otro punto que generó cuestionamientos fue el financiamiento de estas actividades. Pedrol exigió claridad sobre el origen de los recursos que, según dijo, cubren transporte, alimentación y hospedaje de los asistentes. “Si se oponen a la minería, díganlo claro, pero también expliquen quién los financia y con qué objetivo”, reclamó.

Además, criticó lo que calificó como una “doble moral” de organizaciones que, a su criterio, rechazan proyectos como la mina de Donoso o Puerto Barú sin plantear alternativas concretas de desarrollo económico. “Decir no a todo es fácil. La pregunta es qué opciones traen para sacar a nuestra gente de la pobreza y generar empleo”, subrayó.

Pese al tono crítico, Pedrol reiteró su disposición al diálogo y extendió una invitación pública a la directora ejecutiva del CIAM, Lilian Guevara, así como a otros miembros de la organización. “Queremos conversar, escuchar y conocer propuestas reales. Si a todo le dicen que no, entonces ¿a qué le vamos a decir que sí?”, concluyó.