Ministerio Público protege a Annette Planells y su grupo; fiscal será querellado, dice Zulay

La exdiputada Zulay Rodríguez Lu manifestó que tomará acciones legales contra el fiscal Federico Andrés Ayú Prado Canals por mandar a archivar una querella que presentó en junio de 2023 en contra de Annette Planells, Mauricio Valenzuela y otros integrantes del medio digital Foco por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones psicológicas.

En su resolución de archivo, fechada del 19 de diciembre de 2025, el representante del Ministerio Público sustentó su decisión en que con la presunta divulgación de los audios el 19 de junio de 2023, en los que se escucha una serie de conversaciones entre Rodríguez Lu y su esposo, “no se incurrió en informar indebidamente el contenido de un documento electrónico consistente en una grabación”.

Para Rodríguez Lu, el planteamiento del fiscal es un disparate y aseguró que está protegiendo a Planells y Foco. Por ello, solicitará una audiencia para peticionar el desarchivo del expediente, a fin de que sea analizado por otro fiscal, y, adicionalmente, procederá a presentar una queja administrativa y una querella penal en contra del funcionario de la Sección de Delitos Contra la Libertad y el Honor del Ministerio Público.

“Ayú Prado está diciendo que los audios que me sacó Foco, que eran inéditos, ya habían sido replicados, pero, incluso, el Código Penal establece que tú no puedes replicar un audio (de conversaciones privadas), es ilícito”, dijo Rodríguez Lu a Crítica.

Indicó que el fiscal no ha querido investigar ni llevar adelante su caso, “porque ahí cae Nito, ahí cae Gaby y ahí caen los de Foco”. Aseguró que el Consejo de Seguridad, en los tiempos de “Nito” Cortizo, facilitó los audios de las conversaciones privadas con su esposo al grupo de Planells. “Eso nada más se lo podría haber dado a ellos el Consejo de Seguridad”, afirmó.

La exdiputada resaltó que, incluso, se solicitó al fiscal Ayú Prado tomar declaración a Ismael Pittí, quien era parte del Consejo de Seguridad, y se la negó, razón por la cual tuvo que solicitar una audiencia de afectación de derechos en la que una juez de garantías ordenó al fiscal tomarle la entrevista a Pittí. “Y ahora me archivó el expediente para no tomarle declaración a Ismael Pittí”.

“¿Cómo Foco tenía eso? ¿Cómo Foco tenía tres audios inéditos que nunca habían sido publicados?”, cuestionó la también excandidata presidencial.

Zulay Rodríguez destacó que el tal Pittí fue quien pinchó sus conversaciones para luego facilitársela al grupo liderado por Planells, la expresidenta del diario La Prensa que recientemente fue calificada como una “extorsionadora” por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

“¡El pinchador! ¡El que me grabó! Nombrado y protegido por Nito Cortizo y Juan Carlos Varela. El juez le ordenó tomar la declaración y al fiscal no le dio la gana”, reiteró.

En su momento, la querella presentada había sido admitida mediante resolución del 9 de julio de 2023.

Rodríguez Lu planteó en el libelo de querella que los integrantes de Foco utilizaron los audios y su imagen para intentar vincularla al posible asesinato de un sujeto señalado por narcotráfico, a la vez que expusieron algo "tan íntimo" como la relación de pareja entre ella y su esposo.