Capira sigue a oscuras: Santa Rosa espera la luz que nunca llega

En pleno siglo XXI, en el corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira, la luz eléctrica todavía es un lujo que no llega a todas las casas. Aunque el tendido eléctrico ya cruza varios poblados, muchas familias siguen alumbrándose con queroseno, linternas de batería y paneles solares viejos, parchados como pueden.

Confesor González, residente de la comunidad, no esconde su preocupación. Dice que el proyecto de electrificación quedó a medio camino y que nadie les ha explicado claramente por qué los trabajos se detuvieron.

Mientras la obra sigue paralizada, González y otros vecinos dependen de los paneles solares que en 2013 entregó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El problema es que, después de 13 años, las baterías ya no rinden como antes y reemplazarlas cuesta más de 100 dólares, un gasto que muchas familias no pueden asumir.

Por eso, poco a poco, varios hogares han dejado de usar los paneles y han vuelto a lo básico: velas, lámparas y mecheros para poder alumbrarse cuando cae la noche.

El proyecto de electrificación de Santa Rosa lleva más de tres meses paralizado, confirmó Juquincito Rodríguez, representante del corregimiento. Según explicó, la razón principal es la falta de financiamiento del gobierno central.

Rodríguez señaló que ya se enviaron notas solicitando que el proyecto sea incluido en el presupuesto de 2026, con la esperanza de que se reactive lo antes posible.

La obra contempla unos 18 kilómetros de tendido eléctrico, desde Arenas Blancas, pasando por Ahogado Centro, Santa Rosa #1 y #2, Altos del Limón y Claras Abajo. Parte de esta red también beneficiaría a comunidades del corregimiento de Cirí de los Sotos.

“La comunidad está inquieta. Aquí se necesita una respuesta rápida del gobierno central, porque este proyecto no es un lujo, es una prioridad”, expresó el edil.