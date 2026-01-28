Nacional - 28/1/26 - 12:00 AM

Ministra Carles pide decisión “histórica” para crear el Inamu

Durante el análisis del Proyecto de Ley 447, Carles advirtió que la demora del Estado perpetúa la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

 

Por: Redacción /Crítica -

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, solicitó a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional adoptar una decisión que calificó como “histórica” sobre el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), al advertir que Panamá no puede seguir postergando respuestas estructurales frente a la desigualdad y la violencia contra las mujeres.

Durante su comparecencia en el análisis del Proyecto de Ley No. 447, Carles señaló que esta es la tercera vez que acude ante la comisión para sustentar la iniciativa.

“Por tercera vez me presento ante esta Comisión, como mujer y como representante del Estado, que tiene la obligación constitucional y moral de responder a mujeres que han esperado demasiado tiempo por igualdad, protección y oportunidades reales”, expresó.

La ministra advirtió que la respuesta tardía del Estado ha contribuido a perpetuar la desigualdad de género y a normalizar la violencia que afecta a miles de mujeres en el país.

En ese sentido, hizo un llamado directo a los diputados para que emitan un voto “responsable, valiente y profundamente humano”, subrayando que la decisión trasciende intereses políticos o gubernamentales.

“No es una decisión por una administración. Es una decisión por las mujeres de Panamá. No podemos esperar más”, enfatizó.

La Comisión de la Mujer continuará con el análisis del proyecto de ley el próximo martes 3 de febrero, a partir de la 1:00 p.m., fecha en la que se espera avanzar en la discusión de esta propuesta clave para la política pública de género en el país.

