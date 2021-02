Ministro anticipa gravar Amazon y Alibaba

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aceptó ante el pleno legislativo que es "posible que se tengan que hacer ajustes fiscales" y reconoció que Panamá -frente a la crisis generada por la pandemia del Covid-19- habrá que endeudarse más.

Alexander matizó el asunto y dijo que como marchamos hacia una economía digital, eso implica que debe haber cambios estructurales en el sistema impositivo y puso como ejemplo las transacciones con Amazon, Ali Baba y otras que no están tributando... tenemos que ir a ver cómo manejamos una estrategia para gravarlas.

Se estima que las compras a Amazon desde Panamá ascienden cada año a $300 millones.

El titular del MEF aceptó que es claro que se han deteriorado las finanzas públicas... yo nunca lo he negado, pero Panamá sigue con grado de inversión, que nos ahorró $125 millones en intereses para el año 2020, pero sin lugar a dudas que los niveles en los que teníamos el grado de inversión han bajado y eso ha sucedido con 2/3 partes de los países de América Latina.

Ante una pregunta directa de la diputada Zulay Rodríguez en cuanto a si se contratarían más préstamos, Alexander exclamó: ¡la respuesta es sencilla ... y le apuesto a usted que todos los gobiernos lo harán y se justifica endeudarnos más porque representa más liquidez al país.

El diputado Edison Broce le cuestionó al ministro que los vales no son para siempre y advirtió que cuando eso no se pueda dar, van a conocer al Panamá que nadie conoce.

No es sostenible vivir a punta de bonos que son $100 millones al mes, moratoria o informalidad arriba del 50%; aumentar la planilla no es sostenible, sostuvo Broce, alegando que el problema no es que se traigan más préstamos, sino qué se hará con ellos.

Alexander sostuvo que el 2020 y 2021 son años especiales y endeudarse era obvio, porque era más criticable no traer recursos de afuera ante la magnitud de la crisis.

El titular del MEF tiró otra bomba de profundidad: es una realidad que probablemente en los próximos dos años no vamos a recuperar el nivel de producción del 2019.

Edison Broce le lanzó una idea al ministro de un subsidio como parte del sueldo: el Estado paga una parte, el empleador otra, se mantiene el empleo formal y habrá una demanda importante.