Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó a través de una carta enviada a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que no podrá asistir a la citación programada para mañana, 17 de septiembre, a las 9:30 a.m., realizada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El motivo de la citación era para que el Ministro respondiera un cuestionario de 18 preguntas, principalmente sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, a raíz de las recientes denuncias sobre presuntos casos de negligencia médica y deficiencias en la calidad del servicio prestado a los usuarios.

En la carta, el Dr. Boyd explicó que el tiempo entre la recepción de la citación y la fecha de la misma fue muy corto, lo que dificultó la preparación adecuada para abordar las preguntas planteadas. Además, el Ministro tenía ya agendado un viaje internacional para participar en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El titular de Salud solicitó comprensión por la ausencia y destacó que su equipo mantiene una comunicación abierta, permanente y transparente con la Asamblea Nacional.

