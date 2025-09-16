Nacional - 16/9/25 - 12:25 PM

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

El motivo de la citación era para que el Ministro respondiera un cuestionario de 18 preguntas, principalmente sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, a raíz de las recientes denuncias sobre presuntos casos de negligencia médica y deficiencias en la calidad del servicio prestado a los usuarios.

 

Por: Redacción / Web -

 

El Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó a través de una carta enviada a la Secretaría General de la Asamblea Nacional que no podrá asistir a la citación programada para mañana, 17 de septiembre, a las 9:30 a.m., realizada por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El motivo de la citación era para que el Ministro respondiera un cuestionario de 18 preguntas, principalmente sobre la situación del Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera, a raíz de las recientes denuncias sobre presuntos casos de negligencia médica y deficiencias en la calidad del servicio prestado a los usuarios.

En la carta, el Dr. Boyd explicó que el tiempo entre la recepción de la citación y la fecha de la misma fue muy corto, lo que dificultó la preparación adecuada para abordar las preguntas planteadas. Además, el Ministro tenía ya agendado un viaje internacional para participar en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El titular de Salud solicitó comprensión por la ausencia y destacó que su equipo mantiene una comunicación abierta, permanente y transparente con la Asamblea Nacional.
 

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre