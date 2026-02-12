Minsa activa Alerta Azul de Salud por carnavales y Semana Santa

Con la llegada de los carnavales y el aumento de la movilización al interior del país, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la Alerta Azul de Salud de carácter automático, desde mañana 12 de febrero hasta el 6 de abril.

La jefa del Departamento de Emergencias en Salud, María Joannou, señaló que en estos carnavales, el Minsa mantendrá habilitadas 129 instalaciones de salud, que incluyen hospitales, policentros, Minsa-Capsi, centros de salud y puestos transitorios. De estas, 80 funcionarán 24 horas al día, 24 tendrán horario extendido y el resto operará en su horario regular.

Además, Joannou hizo referencia a la situación del agua potable en la región de Azuero. El Minsa se encuentra a la espera de la validación de un laboratorio externo respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN). Estas pruebas se realizaron en las plantas potabilizadoras Roberto Reina de Chitré y Rufina Alfaro de Los Santos, así como en la red hídrica de estos distritos.

"Mientras no se obtengan los resultados, el Minsa no puede garantizar que el agua de estas plantas sea apta para el consumo humano", señala la entidad.

El Minsa recomienda a los residentes y a los visitantes abstenerse de consumir el agua de los grifos, o en su defecto, hervirla antes de su consumo.

Otra medida anunciada es que se llevará a cabo una estricta vigilancia sobre el agua utilizada en los culecos. Para ello, se realizarán pruebas previas al agua transportada en carros cisterna, los cuales deberán portar una calcomanía emitida por el Minsa con la palabra “APROBADO”.