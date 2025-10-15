Minsa admite falta de cupos para médicos graduados

El Ministerio de Salud (Minsa) reconoció que el país enfrenta una crisis de plazas de internado médico, ya que cada año se gradúan más doctores de los que el sistema puede recibir para completar su formación hospitalaria.

Según explicó la entidad, en Panamá se gradúan alrededor de 400 médicos por año, pero las plazas disponibles para internado no alcanzan. Esto ocurre por la falta de control en las universidades privadas, que pueden aceptar más estudiantes sin que exista una relación con la capacidad del sistema de salud.

El examen de certificación, aplicado tres veces al año, reúne entre 700 y 800 aspirantes por convocatoria, aunque solo unos 400 logran aprobar. Sin embargo, aprobar no garantiza un cupo, ya que los puestos se asignan dos veces al año, según las vacantes disponibles en el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

El internado médico dura dos años: el primero se realiza en hospitales grandes de la capital y el segundo en centros del interior del país. Pero el Minsa advierte que la infraestructura es limitada.

Cada interno debe atender al menos 10 camas, y si se admiten más sin ampliar la capacidad hospitalaria, se afecta la calidad del aprendizaje.

La entidad detalló que los principales problemas son: el exceso de graduados, infraestructura insuficiente, restricciones presupuestarias y la obligación de mantener la proporción adecuada entre camas e internos.

Finalmente, el Minsa aseguró que trabaja junto con universidades y la Asamblea Nacional para regular el ingreso a la carrera de medicina, ampliar gradualmente las plazas de internado y fortalecer los hospitales docentes, con el fin de garantizar una formación médica de calidad.