Minsa confirma brote de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su departamento de Epidemiología, ha confirmado un brote activo de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé, con una muerte registrada y al menos 13 casos confirmados de esta enfermedad respiratoria.

El brote se concentra principalmente en los corregimientos de Soloy y Emplanada de Chorcha, ubicados en el distrito de Besikó.



La persona fallecida, quien era contacto estrecho de un caso confirmado, presentaba antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, lo que complicó su condición. Aunque no se ha establecido una causa directa de la muerte relacionada con la tosferina, las autoridades continúan investigando el caso.

Además de los casos confirmados por laboratorio, se ha identificado un caso adicional por nexo epidemiológico, lo que eleva el número total de personas afectadas a 14.



Ante esta situación, el Minsa ha activado un plan de respuesta que incluye la búsqueda activa de casos, vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica para los contactos cercanos.

Las acciones de control se están realizando principalmente en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y otras áreas adyacentes.

Hasta el momento, no se ha registrado diseminación sostenida de la enfermedad hacia otras regiones, aunque el Minsa ha alertado sobre el riesgo de dispersión debido al inicio de la zafra agrícola, que podría generar desplazamientos temporales de familias trabajadoras hacia otras zonas del país.

Las autoridades de salud han reforzado la vigilancia epidemiológica y han instado a la población a reportar cualquier caso sospechoso para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante el brote.